Mutlak butlan kararı tebliğ edilecek: İcra memurları, CHP Genel Merkezi’ne gidiyor
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nce görevlendirilen icra memurları, mutlak butlan kararının tebliği için CHP Genel Merkezi’ne gelecek.
CHP'den Murat Emir, Gökçe Gökçen ve Gül Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu bir ekip genel merkez kapısında icracıları bekliyor.
Gül Çiftçi 'İcracıları yukarı davet edecek misiniz?' sorusuna "Tanımadığımız bir kararı getirenleri yukarı davet etmemizi bekliyor musunuz?" yanıtını verdi.