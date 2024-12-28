SON DAKİKA... Narin Güran davasında karar açıklandı

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasında karar açıklandı.

Narin Güran davasında karar açıklandı

Narin'in amcası Salim Güran, ağabeti Enes Güran, annesi Yüksel Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a, 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

İşte sanıkların son sözleri...

Anne Yüksel Güran: Kızımın katili asla olmadım.



Ağabey Enes Güran: Ben her zaman doğruyu söyledim. Hakkım helal değil, mahkeme ne derse o.

Amca Salim Güran: Narin benim yeğenim ve canımdır. Bu dünyada ona zarar verecek biri değilim. Öküz meydanda.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar: Sayın Başkanım, Narin'i ben öldürmedim. Salim bana bir ceset verdi, cezası neyse razıyım ama yemin ederim, Narin'i ben öldürmedim.

Bakan Göktaş'tan açıklama: Sözümüzü kararlılıkla yerine getirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, karar sonrası yaptığı açıklamada "Acısı hepimizin yüreğini yakan Narin kızımız için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edeceğimize söz vermiştik ve bu sözümüzü kararlılıkla yerine getirdik. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürümüzün de içinde bulunduğu avukatlarımız, tüm duruşmalara katılarak Narin’i kendi evlatları gibi sahiplendi ve adaletin tecelli etmesi için büyük bir özveriyle çalıştı. Hiçbir karar Türkiye’nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti. Bu süreçte özveri ile canla başla Narin’ın hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

İşte karar metni...

"Emniyetten Nevzat Bahtiyar'ın ailesine özel güvenlik tedbiri"

Gazeteci Ferit Demir sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Diyarbakır Emniyet müdürlüğü ekipleri Nevzat Bahtiyar'ın aile üyeleri ile yakınlarını bilinmeyen bir yere götürerek özel güvenlik tedbiri uyguladı..." dedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürü mahkemeye geldi

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, duruşma salonunun önüne geldi.

Bugünkü duruşmada neler yaşandı?

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşma saat 10.25'te başladı.

Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Yüksel Güran son savunmasını yaptı

Bugünkü oturumda anne Yüksel Güran'ın son savunması alındı. Eşiyle evlendiklerinde birbirlerine yalan söylemeyecekleri yönünde söz verdiklerini anlatan Yüksel Güran, evlerinde hiçbir zaman şiddet olmadığını savundu.

Anne Yüksel Güran: Tülin eğer hastanede ölmeseydi, kızımın mezarına kadar açarlardı, beni suçlarlardı.

Kızı Tülin'i de 17 yıl önce kaybettiğini anımsatan Güran, "Narin kaybolduğunda Tülin'in ölümüyle de beni suçladılar, Tülin eğer hastanede ölmeseydi, kızımın mezarına kadar açarlardı, beni suçlarlardı. 'Sen öldürdün kızını, merdivenden attın, ne biçim annesin?' dediler. Kızım özürlüydü, konuşamıyordu. Dünyaya geldiği zaman 'En fazla 6-7 sene yaşar, iç organları büyür, sonra vefat eder.' dediler. Bu dosya için beni suçlu gösterdiler. Bana parmak salladılar." ifadelerini kullandı.

Enes ve Salim Güran salondan çıkarıldı

Yüksel Güran, savunmasını yaptığı sırada Enes Güran hava alması için Salim Güran ise talebi üzerine salondan çıkarıldı.

Savunmasına devam eden Yüksel Güran, "Bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim, kefen giydirdiler. Kefenini, mezarını bile görmedim." dedi.

Anne Yüksel Güran: Babası kafayı yiyecekti, o yüzden aramadım

Güran, "Narin, en son Kur'an kursuna gitti. Size yemin ederim onu görmedim, Narin eve gelmedi. Yorgundum, yatıyordum. Çocuklarım da evde yatıyordu. Enes, gece Malatya'dan gelmişti. O gün Allah'ın kulu evimize gelmemiş. Neden bize inanmıyorsunuz? 22 yıldır evliyim. Bir gün evimizde sorun olmadı, o gün niye olacak ki? 'Salim ve Yüksel, Narin'i öldürdü.' dediler, Enes'i de suça ortak ettiler. 'Enes gözüne vurmuş, zarar vermiş, kızını öldürmüş.' dediler. Hepimiz Narin'i arıyorduk. 'Babasını neden aramadın?' dediler, babası kafayı yiyecekti, o yüzden aramadım. 'Salim yengesiyle yatmış.' diyorlar. (Salim Güran) Niye Nevzat'ı arıyor? Bütün Tavşantepe bizim, istediği yere götürürdü. 2-3 dakikada tavuk mudur bu? Narin benden gelinlik, topuz için toka ve bindallı istedi. 'Söz veriyorum, alacağım.' dedim. Bırakmadılar, kızıma sözümü yerine getireyim. Hayalimizi yıktılar." beyanlarında bulundu.

Nevzat Bahtiyar: Yemin ederim onun kökünü kazıyacağım"

Nevzat Bahtiyar'ın kendini güvene aldığını iddia eden anne Yüksel Güran "Yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım. Bütün Tavşantepe bizimdir. İstediğimiz yere gideriz. Niye Salim Nevzat’a gel yengemle yatmışım. Bu cenazeyi al götür desin?" ifadesini kullandı.

Bahtiyar için "Narin’i çuvala koyup gezdiriyor. Allah ona da kısmet edecek. Torunları da var." var diye konuşan Yüksel Güran, Narin ellerinde bulunan saç telleri ile ilgili saçını açıp gösterdi.

Ağlamaya başladı

Cezaevine girdiğinde kendisine kaç çocuğunun olduğunun sorulduğunu söyleyen Yüksel Güran, "Nasıl iki çocuğum ölü diyeyim? Ama dedim iki çocuğum ölüdür, 5 çocuğum yaşıyor." dedikten sonra ağlamaya başladı.

Mahkeme başkanı: İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahil salonu boşaltırım

Duruşma öncesi eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, dün akşam 3 avukatın polis nezaretinde salondan çıkarılmasıyla ilgili söz aldı. Baroya yönelik eleştirilere karşı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın sessizliğini eleştiren Eren "Sizin davaya hakimiyetiniz, kararı verirken adil olacağınızdan şüphemiz yok ancak bir kısım usulsüzlükler ve bağırmalara, çağırmalara, tehditlere karşı sessizliğiniz maalesef biz de kırılma yaratmıştır." dedi.

Mahkeme başkanı da birçok suçtan yargılama yaptığını belirterek "Nerede sanıklara müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim. Dün başkan olmuş biri değilim. Ben dinlerim ama yargılama sonunda ne karar vereceğimi ben bilirim. Gerekirse suç duyurusunda bulunurum. Bana küfür de edebilirler. Ama yargılama sonunda ben son sözlerimi söylerim. Hoşgörümü acziyet olarak kabul etmeyin. Bu mahkemenin iyi niyetidir. İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahil salonu boşaltırım. Savunmaya yargılama sonuna kadar müdahale etmeyeceğim." diye konuştu.

Mahkeme başkanı: Gelmemesi kendi şahsı kararıdır

Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın güvenlik nedeniyle duruşmaya katılmayacağını hatırlattı. Mahkeme başkanı bu konuda ise "Gelmemesinin sebebi güvenlik değil. Ben salona girip çıkması için her türlü kolaylığı sağladım. Gelmemesi kendi şahsı kararıdır." ifadesini kullandı.

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunma yaptı.

Ağabet Enes Güran'ın avukatı: Gülistan Doku'da, Rojin'de neden baz çalışması yapılmadı?

Demir, daraltılmış baz konusuyla ilgili "Neden diğer kayıp kızlarda Gülistan Doku’da, Rojin’de diğerlerinde baz çalışması yapılmadı da bu dosyada yapıldı?" diye sordu.

"Rapor diyeceğimiz hiçbir şey yok"

"Çünkü bu dosyanın çıkma şansı yoktu." diyen Mustafa Demir "O yüzden baz çalışması yapıldı ve o dosya öyle çıkarıldı. Burada rapor diyeceğimiz hiçbir şey yok. Denetlenebilir değil. Bilirkişi raporları denetlenebilirdir. Götürdük hiç kimse denetleyemedi." dedi.

"Burada verilen karar tarihe geçecek"

Güran ailesinin başına her türlü işin geldiğini iddia eden Demir, "Hukuk bir gün herkese lazım olacak. Biz hukukçular hukuka sahip çıkmalıyız. Burada verilen karar tarihe geçecek. Mahkeme de vereceği kararla tarihe bir iz bırakacak." diye konuştu.

Dünkü duruşmada neler yaşandı?

Narin cinayetine ilişkin davanın 2. duruşmasının ikinci oturumu gergin geçti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan 4 sanık mütaalaya karşı savunma yaptı. Narin'in ağabeyi Enes Güran hakkındaki suçlamaları reddetti, Nevzat Bahtiyar'ı suçladı.

Taraflar birbirinin üzerine yürüdü

Enes Güran konuşması sırasında "Bahtiyar ailesi araştırılsaydı." dedi, Bahtiyar'a dönüp, “F.A. diyeyim sen anlarsın. Kızından anlarsın.” deyince gerginlik çıktı. İki taraf birbirinin üzerine yürümeye çalıştı.

Enes Güran'ın avukatlarının konuştuğu sırada da gergin anlar yaşandı. Diyarbakır Barosu’nu eleştiren sözler söylediği sırada, seyirci konumunda olan 3 avukat müdahale etti.

Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmayı durdurdu, sanık avukatına müdahale eden 3 avukatı polis nezaretinde dışarı çıkarttırdı.

Nevzat Bahtiyar ise savunmasında ailesinin güvende olmadığını düşündüğü için ilk ifadesinde yalan söylediğini belirtti.

Nevzat Bahtiyar: Tüm suçu üstlenmemi istiyorlar, ama bunu kabul edemem

Narin'in cansız bedenini sadece dere yatağına taşıdığını söyleyen Bahtiyar, Salim Güran'ı suçlarken, "Tüm suçu üstlenmemi istiyorlar, ama bunu kabul edemem, hakikat neyse o ortaya çıksın." dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, Güran ailesinin cinayetten kurtulmak için Nevzat Bahtiyar'ı suçladıklarını iddia etti.

Amca Salim Güran da savunmasında; kolluk kuvetlerinin hep aileyi suçladığını söyledi ve soruşturma açılmasını istedi.

Amca Salim Güran: Bu aile arabası birlikte kullanıyoruz çok normal

Jandarmayla beraber Narin'i aradığını anlatan amca, "Narin’in DNA’sı senin arabanda çıkmış dediler. Bu aile arabası birlikte kullanıyoruz çok normal." dedi.

Daraltılmış baz kayıtlarının da hatalı olduğunu öne süren Salim Güran, dere kenarına hiç gitmediği halde HTS verilerinin kendisini orada gösterdiğini savundu, cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın işlediği iddiasını tekrarladı.

6 farklı ifade verdi

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ ise Nevzat Bahtiyar'ın 6 farklı ifade verdiğine dikkat çekti.

Narin'in patika yolda Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Eşi Gazal Bahtiyar'ın da cinayeti işleyenlerden ya da örtbas etmeye çalışanlardan biri olduğunu öne sürdü.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

12 kişi tutuklanmıştı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

4 sanığa müebbet istemi

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.