SON DAKİKA... Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Otopsi raporu 23 Eylül'de açıklanacak

Narin'in kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda devam eden otopsinin sonucunda ortaya çıkacak. Otopsi raporunun 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Boğularak öldürüldü

Narin Güran cinayetiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. CNN TÜRK'ün ulaştığı bilgilere göre; Adli Tıp'ta devam eden otopsiye göre Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'ın ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, cinayet soruşturmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“İki ayrı adli tıp raporu bekleniyor. Birincisi İstanbul Adli Tıp raporu, ikincisi Diyarbakır. Diyarbakır’da biyolojik birtakım araştırmalar yapılıyor. İstanbul’da Narin’in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgu detaylı bir şekilde inceleniyor. Ön otopsisi Diyarbakır’da yapılmıştı. Orada birtakım tespitler vardı, netleştirilmemişti.

Esas net tespitler İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek. O rapor için '15 gün sürer' denmişti. 9 Eylül’de Narin’in cenazesi üzerinden alınan 91 bulgu İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. 23 Eylül yani önümüzdeki hafta başına kadar İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporu hazırlaması bekleniyor.

İlk belirlemelere göre Narin’in boğazı sıkılarak yani boğulma suretiyle öldürüldüğü tespiti netleşmiş deniyor. Boğularak ölenlerin ağzından gelen sıvı olduğu ifade ediliyor. Amcanın arabasının ön koltuğunda, direksiyonunda bu sıvıya rastlanıldı. Narin’e ait amcanın arabasında bulunan DNA’nın da ölüm sonrası ağızdan çıkan sıvı olduğu anlaşıldı.

Amca mı öldürdü?

Amcanın arabasının ön koltuğuna sıvı nasıl bulaştı? Tahminler yürütülüyor, 'amcanın eline bulaşmış olabilir' deniyor... Amca mı öldürdü? Bu sonuç amcanın öldürdüğü anlamına gelmiyor. Amcanın cenazeyi alıp götürdüğü konuşuluyor. Amcanın eline bu sıvı bulaşmış öyle anlaşılıyor. Çalışma henüz bitmedi. Peki ne zaman biter? Az, 15 günlük süre kaldı. Bu süre de 23-24 Eylül’e tekabül ediyor. Eli kulağında, birkaç gün içerisinde Adli Tıp raporunun sonucu paylaşılacaktır. Bir diğer inceleme Diyarbakır’da ilerliyor. Süreç devam ediyor, henüz tamamlanmış değil."