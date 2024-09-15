Son dakika! Narin soruşturmasında flaş gelişme! 2 kişi daha gözaltına alındı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2 akraba daha gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle Narin Güran'ın akrabaları İsa ve Şeyma Kaya gözaltına alındı.

Şüphelilere "Sizi kim yönlendirdi?" sorusunun sorulacağı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan 10 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de 11 Eylül'de jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Kimler tutuklu?

22 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından dün adliyeye getirilmiş, savcılıktaki sorgularının ardından annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakılmıştı.

Son olarak dün Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk R.A, tutuklanmıştı.