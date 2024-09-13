Son dakika! Narin soruşturmasında yeni gözaltı!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gözaltı kararları verildi.

Soruşturmada alınan ifadelerde adı geçen Narin Güran'ın amacısı Fuat Güran'ın eşi gözaltına alındı.

Tutuklu sayısı 10 oldu

Dün akşam yapılan sorgu işlemleri sonrası, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran'ın da aralarında olduğu 8 kişi tutuklanmıştı. Baba Arif Güran ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy ise "suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

İtirafçı olmayı kabul eden Nevzat B., savcılıkta verdiği ifade sonrası 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde alınan kararla Salı akşamı tutuklandı.

Yerel medyada çıkan haberlerde Nevzat B.'nin "Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme" suçuyla tutuklandığı belirtildi.

Daha önce de Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül Pazartesi günü çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı.

Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20:00'de jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

Yapılan incelemede ısırık izinin Narin’e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakıldı. Sonraki süreçte baba Arif Güran ve anne Yüksel Güran da gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum", ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, Narin'in cansız bedeninin Jandarma Arama Kurtama (JAK) ekipleri tarafından bulunduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu basına yaptığı açıklamada, Narin’in cansız bedeninin pazar günü saat 08:45'te Eğerturmaz Deresi'nde son görüldüğü kıyafetleri üzerinde olarak çuval içerisinde bulunduğunu açıkladı.

Zorluoğlu, Narin’in öldürüldükten sonra dereye getirildiğini, cansız bedeni dere yatağına yerleştirildikten sonra "doğal bir görüntü verilerek" üzerinin ağaç dalları ve taşlarla gizlendiğini belirtti.

"Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır" dedi.