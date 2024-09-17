Son dakika! Narin'in yengesi için tutuklama talebi: "Kasten öldürmeye iştirak"

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra vahşice katledilen ve cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile kuzenler İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Son olarak iki kuzenin de serbest bırakılırken, yenge Güran tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

13 Eylül’de gözaltına alınan ve gözaltı süresi uzatıldıktan sonra dün adliyeye sevk edilen Hediye Güran, köydeki elektrik kesintisi ve yangınlardan sorgulanan amca Fuat Güran’ın eşi… “Delilleri yok etmek ve suçluyu kayırmak” suçlamasıyla tutuklanan Fuat Güran jandarma tutanaklarına göre Narin’i arayan ekipleri gizlice dinlemeye de çalışmıştı. Ayrıca Salim Güran’ın o gün kullandığı ve içinde Narin’in DNA profili bulunan araç da Fuat Güran’a ait.

İki kez eve gitti

Soruşturma birimlerinin tespitine göre, Hediye Güran o gün iki kez Narin’in evine gitti. Gittiği saatlerden biri de Narin’in öldürüldüğü değerlendirilen zaman aralığına denk geliyor. Abi Enes Güran da ifadesinde evde uyurken 16.00 sıralarında uyandığını ve o sırada annesiyle yengesi Hediye Güran’ı evde otururken gördüğünü ifadesinde anlatmıştı. Savcılar da Hediye Güran’a o gün Narin’in evine neden gittiğini ve orada neler gördüğünü soracak. Jandarmadaki ifadesinden henüz bir detay ortaya çıkmadı. Ancak savcılığın şüphelerini doğrulayan bir itiraf çıkarsa cinayetin aydınlanmasında önemli bir düğümün çözüleceği de değerlendiriliyor.

Narin'in yengesi Hediye Güran ile kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya adliyeye sevk edildi. İsa ve Şeyma Kaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Narin'in yengesi Hediye Güran ise "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.