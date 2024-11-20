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SON DAKİKA... Nasuh Mahruki'ye tutuklama talebi

Son dakika haberi... Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Nasuh Mahruki'ye tutuklama talebi
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Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Burada savcılığa ifade veren şüpheli Mahruki, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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