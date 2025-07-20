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Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Nazan Öncel'in danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız apar topar tekrar acile kaldırıldı." dedi.

Haber Merkezi
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Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
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Mayıs ayında anjiyo olan ünlü sanatçı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı. Öncel'in danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız apar topar tekrar acile kaldırıldı" dedi.

Sanatçının durumu takip ediliyor

Sanatçının durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor.

Mayıs ayında operasyon geçirmişti

69 yaşındaki şarkıcı, Mayıs ayında geçirdiği ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, "Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim." ifadelerini kullanmıştı. 

Nazan Öncel, "Gidelim Buralardan", "Sokak Kızı", "Erkekler de Yanar" gibi şarkılarıyla tanınıyor. 

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