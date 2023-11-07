Son dakika! Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı: Rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti'den istifa eden İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'nun katılım rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısında taktı.

İstifasını 2 Kasım'da sosyal medyadan duyuran Hatipoğlu, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İstifa öncesi partisinin Eskişehir'de CHP ile ittifak yapmasını doğru bulmadığını söyleyen Hatipoğlu, "Bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP olabilir." açıklamasıyla tepki çekmişti.

"AK Parti'ye katılmam" demişti

Hatipoğlu, mayıs seçimi öncesi katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin "İktidar olursa AK Parti’ye geçer misiniz?" sorusuna, "Tabii ki geçmem. Ne işim var. İki tip siyasetçi var: İş olarak, hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız." yanıtını vermişti.