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Norveç, 5 yıl sonra Türkiye'ye karşı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Norveç, 5 yıl sonra Türkiye'ye karşı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırıyor
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, bugün (11 Eylül) Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç’in 2019 yılında Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı.

Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi."

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