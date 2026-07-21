Son dakika Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfade işlemi tamamlanan şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke, Emir Taşar, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Özgür Ömer Güner ise adliye kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, Özgür Ömer Güner adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.