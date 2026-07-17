AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

"AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Uğur'un evinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldığı öğrenildi.

Haluk Levent tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı.

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından açıklama yapmıştı

AHBAP Derneği'ne operasyonun ardından deprem yardımları döneminde Haluk Levent ile bir araya gelen ve ortak kampanyalar yürüten Oğuzhan Uğur, hedef gösterilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalar yapmıştı.

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."