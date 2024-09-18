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SON DAKİKA: Önce Malatya, sonra Adıyaman sallandı

Son dakika haberi... Gece saat 1.38'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem olmuştu. Bu depremin ardından bu kez saat 03.22'de merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Önce Malatya, sonra Adıyaman sallandı
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de merkez üssü Çelikhan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya da sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 1.38'de de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 9.58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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