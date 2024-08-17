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SON DAKİKA! Orman yangınlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı

Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çıkan yangınlarla ilgili İzmir'de 7 şüpheli, Bolu'da ise 4 şüpheli olmak üzere 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya gözaltına alınanlardan 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA! Orman yangınlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir ve Bolu'daki yangınlarla ilgili toplamda 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığu açıklamada, ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana geldiğini belirterek yangınlarla ilgili olarak şüpheli olan kişilerle ilgili şunları kaydetti:

"Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;
İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs,
Ödemiş ilçesinde 2 şahıs,
Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve
Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır.

Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."

Bakan Yerlikaya paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."

Ayrıntılar geliyor..

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