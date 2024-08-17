SON DAKİKA! Orman yangınlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir ve Bolu'daki yangınlarla ilgili toplamda 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığu açıklamada, ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana geldiğini belirterek yangınlarla ilgili olarak şüpheli olan kişilerle ilgili şunları kaydetti:

"Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;

İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs,

Ödemiş ilçesinde 2 şahıs,

Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve

Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır.

Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."

Bakan Yerlikaya paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."

Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir.



Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;

📍İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs,

📍Ödemiş ilçesinde 2 şahıs,

📍Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve

📍Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 17, 2024

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