SON DAKİKA! Orman yangınlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı
Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çıkan yangınlarla ilgili İzmir'de 7 şüpheli, Bolu'da ise 4 şüpheli olmak üzere 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya gözaltına alınanlardan 2'sinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir ve Bolu'daki yangınlarla ilgili toplamda 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığu açıklamada, ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana geldiğini belirterek yangınlarla ilgili olarak şüpheli olan kişilerle ilgili şunları kaydetti:
"Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;
İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs,
Ödemiş ilçesinde 2 şahıs,
Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve
Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır.
Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."
Bakan Yerlikaya paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."
Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 17, 2024
Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;
📍İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs,
📍Ödemiş ilçesinde 2 şahıs,
📍Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve
📍Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs…
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