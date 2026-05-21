Özgür Özel: Kılıçdaroğlu aramış, dönmenin bir manası yok

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı.

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından satır başları:

"Bizim hikâyemiz Mayıs 2023’te başladı"

- Bizim hikâyemiz Mayıs 2023’te başladı. Aslında 14 Mayıs’ta, bilemediniz 28 Mayıs’ta, Türkiye’nin ikinci yüzyılında büyük bir zaferle yeniden ayağa kalkmaya, demokratikleşmeye ve o seçimi kazanmaya çok istekliydik. Bütün Türkiye istekliydi. Bir değişim umudu vardı. Ancak o seçimleri kazanamadık, kaybettik. O seçimlerin kaybında en büyük sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi’nin. O günlerde yaptığım bir tanımlamayla, partimizden ve siyasetten duygusal bir kopuş yaşamaktaydım.

- Yola çıktığımızda aday olacak imzayı dahi toplayamayacağımızı, mevcut delege yapısıyla 60 imzayı bulamayacağımızı, aday dahi olamayacağımızı söylediler.

"Sevincimizin kimsenin mağlubiyeti olmasını istemedik"

- O değişim kurultayından sonra, hiç huyumuz değildir, haddimiz değildir, şu kadar kibir yapmadık. Biz, sevincimizin kimsenin mağlubiyeti olmasını istemedik. Ama o günlerde bana hep şunu söylüyorlardı: 'Sana devlet geldi mi?' Ben de 'Devlet dediğin binadır, devlet bana nasıl gelsin?' diyordum."

- CHP seçimlerinde o koca salon 'Delege sokağın sesini dinle' diye bağırdı. Delege o kabine girdi ve sokağın sesini dinledi. Değişime karar verdi. Biraz bile kibir yapmadık ama o günlerde bana şunu söylüyorlardı. 'Sana devlet geldi mi?' CHP'de bir değişime ancak devlet izin verir dediler. Biz işte o çomağı o CHP seçimlerinde soktuk arkadaşlar. Kimsenin onayını almadan biz seçildik.

"Biz müesses nizamın çarkına çomağı orada soktuk"

- Bana hep "Sana devlet geldi mi?" diyorlardı, CHP'deki değişime birileri izin vermezse olmazmış, birilerine sordun mu diyorlardı. Biz müesses nizamın çarkına çomağı orada soktuk. Türkiye'de ana muhalefet partisinin kimseden icazet almadan değişebileceğini gösterdik.

- Beni koltuktan kaldırmaya çalışıyorlar ya onlara söylüyorum oturmayacağım koltuk mutlu, mesut, güvenli muhalefet liderliği koltuğudur. Konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum.

- Yerel seçimlerde hem adayları belirledik hem ittifak aradık, kötü söz duyduk ama asla cevap vermedik. Herkese, sevene sevmeyene 'can sağlığı' diledik, önümüze baktık ve inandığımızı, vatandaşın bize güveninin boşa olmadığını dost olana da olmayana da gösterdik.

- 1 Nisan’da felaket bekleyenler, 'Orada oturamaz, parti tarihinin en kısa genel başkanlığını yapacak' diyenler, TRT ekranlarında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir siyasi partiye nasip olmayan en büyük yerel seçim başarısını gördüler. Nüfusun yüzde 65’i, ekonominin yüzde 84’ü; o müesses nizamın ve AK Parti’nin kara düzeninin, emeği sömüren, bizim sahip çıkacaklarımızı kaybettirip sahip çıktıklarına daha çok kazandıran AK Parti’nin kara düzenine esas çomağı da orada soktuk. Bunu görmeyen, bilmeyen, duymayan, yaşamayan var mı?

"Bizim suçumuz 47 yıl sonra birinci parti olmak"

- Ne bizim suçumuz? Bizim suçumuz 47 yıl sonra birinci parti olmak. Bizim suçumuz AK Parti’yi kuruluşundan beri ilk kez yenmek. Hani bize o günden beri çocuk sevdirmiyorlar ya, bizim suçumuz bu. Esnafın, emeklinin, gençlerin umudu olmak bizim suçumuz. Bugün bu suçun cezası kesilen kadrolar ve bu partiden uzaklaştırılmaya çalışılan kadrolar, delege tarafından sokağın sesini dinleyerek 'Ya bu sefer bunlar kazanabilir galiba' duygusuyla getirilmiş olan kadrolar. Bizim suçumuz, günahımız bu. Bununla uğraşıyorlar.

"Yargıtay'a başvurumuzu yaptık, YSK'ya da başvuracağız"

- Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde itirazımızı Yargıtay'a yaptık. Yarın YSK'ya başvuracağız. Başvurularımızın en acil en hızlı şekilde ele alınarak, YSK'nın kendisine münhasıran tanımlanan sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz

"Kılıçdaroğlu aramış, dönmenin bir manası yok"

- Sayın Kılıçdaroğlu aradı, kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız? Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce şanla şerefle seçildiği CHP Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem ama açıklamaları buna işaret ediyor. O telefon, kararı meşrulaştırmak içinse ben öyle bir şeyde uzlaşmam!