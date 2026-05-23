Son dakika... Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
CHP'ye yönelik 'Mutlak butlan' kararının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel saat 11.00'de milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel, milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında CHP Grup Başkanlığı'na aday oldu ve toplantıda yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçildi.
CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimizde yaptığımız kapalı grup toplantımızda partimizin grup başkanlığına seçilen, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum." dedi.
Burhanettin Bulut, "Türkiye’nin yarınları için verdiğimiz demokrasi ve adalet mücadelesinde aynı yolu yürümekten onur duyuyorum." mesajını da verdi.