Son dakika Özgür Özel hakkında rüşvet iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 'Zincirleme şekilde rüşvet almak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın adı geçti

Başsavcılığın Özgür Özel'in fezlekesine ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 28. Dönem Milletvekili Özgür ÖZEL hakkında 2026/156404 soruşturma numarası ile zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütülmüş olup;



Dönem Manisa Milletvekili ve CHP Genel Başkanı olan Özgür ÖZEL'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31.03.2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan veya 28. Dönem Milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğinden ve aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayında kullanılmak üzere tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiğinden bahisle ayrı ayrı birer defa 5237 sayılı TCK'nın 252/2 delaleti ile 252/1, 43/1, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca "Zincirleme Şekilde Rüşvet Almak" suçunu işlediği anlaşıldığından 28. Dönem Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaati ile fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."