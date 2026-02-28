Son dakika! Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı

CHP lideri Özgür Özel'in Burdur'daki Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde yaptığı konuşmasındaki "alçak adamlar" sözleri hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında 28/02/2026 tarihinde Burdur ilinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."