Son dakika! Özgür Özel hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yeni soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mitingindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Özgür Özel ne demişti?

Özgür Özel, Kuşadası'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sen cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin" diyerek seslenmişti.

Özel açıklamasında, "Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Sen bu ülkede Başbakanlık yaptın, Cumhurbaşkanlığı yaptın. Tarihe başarıları olan, seçimler kazanmış bir Başbakan bir Cumhurbaşkanı olarak geçebilirdin. Yeniden aday olup yenilsen de şerefti. Aday olmayıp çekilsen de. Ancak sen bunun yerine cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin. Tarih boyunca bu yaptığın utançla yaşayacaksın, böyle anılacaksın" diye konuşmuştu.