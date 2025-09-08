Son dakika! Özgür Özel yarın yeni ofisine gidecek

  1. Ekonomim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatarak binayı kendi çalışma ofisi haline getirmişti. Özgür Özel yarın yeni ofisine gelecek. Binaya polis eşliğinde giren Gürsel Tekin'in ise binadan ayrılırken yarın tekrar geleceğini söyledi. Yarın bir Özgür Özel Gürsel Tekin görüşmesi olup olmayacağı ise bilinmiyor.

CHP Genel Merkezi, kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatarak, yeni bir adrese taşınma kararı almıştı. CHP yeni İl Başkanlığı adresini Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirilmişti.

