Son dakika... Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt, protestoya tepki

CHP lideri Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısınde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel'in açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

"Türkiye olarak içimizi yakan bir hafta sonunu geçirdikten sonra, dün bütçe görüşmelerini gerçekleştirdik. Bugün ağır bir atmosferde grup toplantısı yapıyoruz. Peş peşe acı haberler aldık. İlk şehit haberini aldıktan sonra Menemen'de, Şehit Asteğmen Kubilay'ı anma törenindeydim. Bu ülkeyi kuranlara bir kez daha minnet duygularımızı ifade ettik. İzmir'de şehidimizin ailesiyle bir araya geldik.

Şehit babasının söyledikleri şahsım adını Türkiye'yi kuran partinin genel başkanı olmanın gururunu yaşadım. 6 şehidimizin ardından, yine aynı bölgeden 6 şehidimizin haberi daha geldi.

Biz her zaman olduğu günü TSK’nin yanında olmaya devam edeceğiz. Elbette siyasi partiler böyle durumlarda, ülkede takındıkları sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Biz bir yandan dayanışma duygularını ifade ederken, birileri de bir yandan bizi kendi sorumluluklarına ortak etmek hesabı kitabı içine girdiler. Bir büyük oyunun, aldatmacanın ve algı operasyonunun da ilk günlerini yaşadığımızı akıl sahibi, vicdan sahibi her birimize hissettirdiler.

Biz şehitlerimizi, vazife başındaki askerlerimizi düşünürken, onlar için kafa yorarken Ankara’da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmek ve tekrar ettirmekle meşguldüler.

Hepimiz bir şey hissediyorduk. Dedik ki öncelikle bir milli yas ilan edilsin. 3 gün boyunca bayraklar yatıya indirilsin, eğlenceler, festivaller iptal edilsin. Ve bu ülke bu acıda ortaklaşsın dedik. Bu daha önce yapılmadı mı? Yapıldı. İlan edecek kişi Cumhurbaşkanı belli. Ama onu hiç duymadılar. Daha önce bu yetkiyi Suudi Arabistan Kralı öldüğünde 3 gün süreyle kullanmışlardı. Onlar Suudi Arabistan Kralı ölünce bu ülkede milli yas ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorlar ama bu milletin 12 evladı hayatını kaybettiğinde burada milli yas ilan edecek bir şey görmüyorlar.

Meclis'te başkanvekili bilgilendirme yapmayıp mikrofonu ilettiler. Bir A4 kağıdının altına imza atalım dediler. Milli yas ilan etmediler, ama bir göreviniz var bu kağıdın altına imza atıp hep beraber kınayacağız dediler. Gerekli bilgilendirme yapılmadan sizin sorumluluğunuza ortak olacak sizi meşrulaştıracak hiçbir belgenin altına imza atmayacağız dedik.

Artık sizin istediğiniz kağıtlar üzerine imzalar koyup iktidarın peşinde koşturup, şehitleri bir sonraki habere kadar unutan anlayışla ortaklaşmadık bundan sonra da ortaklaşmayacağız.

Bahçeli'ye yanıt

CHP'nin bildirisinde PKK yazmıyormuş; CHP PKK diyemezmiş. Sayın Bahçeli bugün dedin ya PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan işte Erdoğan'ın tweeti. PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan, o hain Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Nasıl Gaziantep'te çelengimize saldıran çıktıysa, nasıl Manisa'da provokasyon yaptıysa hepsinin ismi ortaya çıkıyor. Benim üzüntüm şehidimizi yakışır şekilde uğurlayamamış olmaktır. Yapılan saygısızlık bana veya partime değil üzülerek söylüyorum ki şehidimizin hatırasınadır. Bunu yapanlara yazıklar olsun.

Bütün akıl veren kötü niyetli iyi niyetli yazan çizen herkese söylüyorum. R.T.Erdoğan iyi bir siyasetçi Bahçeli de öyle iyi siyasetçi. Ama bunlar kötü insanlar kötü insanlar kötü insanlar.

Sayın Bahçeli "HDP'yi, CHP'yi dinlemeyeceğim" dedi. Dedim ki canı sağ olsun, ben de onları dinleyemedim. İsmet Paşanın anma töreninden geliyorum. Muhalefete muhalefet etmeyeceğim. Gün birbiriyle uğraşma günü değildir. Sayın Bahçeli, HDP'yi CHP'yi dinlemedi. Ama HÜDAPAR'ı dinlemedi. HÜDAPAR'ın genel başkanı konuşması sırasında, mikrofon kapandı diye açılınca elinde hilafet yeşili kartıyla şunları okudu:

"Olumlu olumsuz yönleriyle eyalet yöntemleri serbestçe tartışabilmelidir. " Bunların olumlu olumsuz yönleri varmış. Bunların olumsuz yönlerini bana düşse sayarım. Ama bana ne. Bunlar ittifak ortağı değil mi? Recep Tayyip Erdoğan eyaletlere bölünmenin olumsuz yanlarını saysın. Tek bayrak tek vatan diye saysın. Olumlu yönlerini ağzını aç konuş bakalım. Sen anlat ittifak ortağın yerine."