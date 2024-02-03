Son dakika... Özgür Özel'den Hafize Gaye Erkan'ın istifasına ilişkin ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Özel, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifası hakkında da konuştu.

Özel, "Beş yılda beşinci başkan. 9 ayın sonunda görevden aldılar. Genç eğitimli bir kadın gelmiş görev yapıyor ancak bu kadınla uğraşmaya başladır. İstifaya zorladılar" dedi.

Özel'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Her şeyin başladığı yerdeyiz. Burda olan veya burada olamayan ancak kalbi burda olan siz değerli yoldaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Birileri bize hakaret ediyor, saldırıyorlar, hiçbir şey olmasa bile ortaya bir tartışma atmaya çalışıyorlar. Sen şeriat tartışmasından bu ülkede ne elde edeceksin? Zamları, pahalılığı konuşmak istemiyorlar.

Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum; açlığın, yoksulluğun olduğu bir yere Erdoğan'ın suni gündemlerine katılmayacağız.

Cevap da vereyim; şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün... Hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz senin dilin... O yüzden şeriat, saltanat diyip kendisine son halife diye slogan attırdığın kimsenin kafasını karıştırma.

Biliyorsunuz ülke çok kötü yönetiliyor. Ülkenin en büyük sorunu enflasyon ve hayat pahalılığı. TCMB fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonla mücadele için görevli kurur. Politikaları uygularken bağımsız olacak. Kanun öyle yazmış. Dün gece TCMB Başkanı Gaye hanım kendince istifa etti. Beş yılda beşinci başkan. 9 ayın sonunda görevden aldılar.

Genç eğitimli bir kadın gelmiş görev yapıyor ancak bu kadınla uğraşmaya başladır. İstifaya zorladılar. Sonunda istifa geldi yerine biri atandı. Şahap gider Hafize gelir, Hafize gider başka biri gelir."