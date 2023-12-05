Son dakika... Özgür Özel'den İYİ Parti'ye yanıt, yol haritasını açıkladı: Eski dosttan düşman olmaz

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti gün gerçekleştirdiği GİK toplantısı sonrası gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere "müstakil olarak girme kararı" aldığını bildirdi.

Özel'in İYİ Parti'nin kararıyla ilgili yorumu beklenirken beklenen açıklama geldi. Özel, "İlk baştan söylemiştim; alınacak her 2 karara da saygılıyız demiştik; bunu muhafaza ediyoruz. Eski dosttan düşman olmaz" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Hepiniz baba evine, ocağına hoşgeldiniz. Biz bu salona sığmıyoruz, iktidar partisinin grup salonuna gideceğiz. Az kaldı.

* Yurtta yaşanan olaylar ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Asansör kazaları, yemekten zehirlenmeler sürüyor. 10 vekilimizle Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarını denetleyecek, oradaki öğrencilerin sorunlarını dinleyecek bir komisyon oluşturduk. Gençlik kollarımızla birlikte bir gençlik hattı ilan edeceğiz.

* Konunun ilgilisi kimse onunla konuşup yurt meselesine müdahale edeceğiz. Neden yurtlarda kalite düştü? Çünkü bu iktidar pek çok yatırıma para buldu. TOKİ'ye yollar, köprüler yaptırdı ama yurt yaptırmadı. Çünkü öğrencilerimiz tarikatların kucağına düşsün, ve bunlar tarafından kindar olarak yetiştirilsin diye. CHP bunu biliyor ve bunun üzerine kararlılıkla gidiyor.

* Hafta sonu hep birlikte Manavgat’taydık. Kurultay tartışmalarını geride bıraktığımız bütün Türkiye’ye bütün dünyaya parti içi demokrasi şöleninden sonra biz oturduk ve bundan sonraki yerel yönetim stratejimizi ve geleceği konuştuk. Elbette herkesin merak ettiği bir husus dün yaşanan gelişmeler ve yerel seçimlerde CHP’nin gelişmelere yaklaşımı ve yol haritası buna konuşmanın sonunda değineceğim.

Erdoğan'a seslendi: Biz buradayız, hodri meydan

* Torba kanunlara karşıyız. Ancak torba kanunda öyle bir madde var ki, 7 yıl önce BDDK'yı İstanbul'a taşıdılar. Yılbaşından sonra çalışanlarına kira desteği vermek için 42 bin TL'lik ek ödeme yapılacağını söylüyorlar. Hani herkes eşitti? İstanbul'daki bütün memurlar eşit ama BDDK'cılar daha fazla eşit. Buradan AK Parti'nin genel başkanına sesleniyorum. O maddeyi düzenleyip; İstanbul'da yaşayan tüm kamu kurumunda çalışan memurlara ve işçilere kira yardımı yapmaya varsan biz buradayız, hodri meydan.

* Emeklilerin, asgari ücret kadar en az maaş alması gerektiğini söyledik. Bunu önerge olarak Meclis'e getirdik ama AK Parti ve MHP buna yanaşmıyor. Butün emeklilere AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum.

* Belediye başkanlarından oluşturacağımız bir heyet genel merkezimizde, belediyecilik üzerine tecrübelerini anlatacak. Bu bir ayrılık değil, ayrıca bir kavuşma var. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan aramıza döndü, hoş geldiniz belediye başkanım.

* Kadınlara gençlere çağrımdır: Belediye meclisleri için başvurun. Fermuar yöntemiyle seçim yapacağız, kadın ve gençlik kotasını belediye meclislerinde uygulayacağız. Aday yok bahanesi olmasın. Siz başvurun, genel başkanınız arkanızda.

İstanbul depremine hazırlık tepkisi

* 6 Şubat, 10 ilimizi etkisi altına alan büyük bir depremi yaşadık. 10 ay geçti, dün Gemlik merkezli bir deprem oldu. İstanbul'da da hissedildi ve yine unutulan bir deprem gerçeği herkesin zihinlerine geldi. Yaz aylarında çevre bakanı çıkıp şöyle demişti; 'biz gerekirse Meclis'i yazın çalıştırıp düzenleme yapacağız'. Kapımızı çalan olmadı, ekimde bir şeyler yaptılar ama yetersiz. Çıkardıkları düzenlemeler dirençli kentler yaratmak için yetersiz. Kamuoyunda değerli arsa ve arazilerin rezerv alanı ilan edilip, kent yoksullarının yerlerinden edilip bu çalışmalarda da deprem karşısında sınıfsal bir ayrım yapıldığına karşı eleştiriler var. Meslek örgütlerinin, STK'ların görüşleri alınmadı. Zenginleri kayıran, yoksulları dışlayan bir çalışma yapılıyor. İstanbul depremi yaklaşıyor. Merkezi yönetim ne yapıyor?

İYİ Parti'ye yanıt

* Yerel seçimler ve ittifaklar meselesi... Seçildiğim günden itibaren tüm muhalefetin bir araya gelmesini ve işbirliği yapmasını savundum. İttifak kelimesini kullanmadım. O kelime yoruldu ve yıprandı. Bunun için hem bütün topluma hem de siyasi muhattaplarımıza çağrılar yapıyoruz.

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettik. 81 İldeki aday çıkarma kararını gözden geçirmelerinin mümkün olup olmadığını sordum. Bir masa kuralım, işbirliği yapalım, en iyi sonucu alalım... Bir saatten fazla süren bir toplantı yaptık. Dün İYİ Parti GİK kararı açıklandı.

* İlk baştan söylemiştim; alınacak her 2 karara da saygılıyız demiştik; bunu muhafaza ediyoruz. Eski dosttan düşman olmaz.

Yol haritasını açıkladı

* Bütün milletmizle ittifak yapacağız. Bundan sonra, ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. Bundan sonra İstanbul’a ihanet edenler, geri dönmesinler diye, Ankara’yı parsel parsel satanlar dönüp kaldıkları yerden devam etmesin diye. Tayyip Bey helikoptere binip Araplara, Katarlılara arsalarımızı helikopterden pazarlamasın diye bütün milletimizle ittifak yapacağız. Bu yol bizim, bu yürüyüş bizim. Bu yol CHP’lilerin tek başına yürüyeceği bir yol değildir. Bütün milletimizi ranta karşı, talana karşı halkçı belediyecilikte birleşmeye devam ediyorum.