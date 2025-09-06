Son dakika: Özgür Özel'den kurultay açıklaması: O kayyum orada 6 gün durur

CHP kurultayı ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, "Parti üzerindeki yargı eliyle yapılmaya çalışılan birtakım kurguların ardı arkası kesilmediği gibi İstanbul İl Kongremizi iptal ettiler" dedi.

21 Eylül'deki olağanüstü kurultay kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, "Yapılmaya çalışılan birtakım dizaynlar, birtakım kurgular, partiye kurulan kumpasların ardı arkası kesilmediği gibi İstanbul İl Kongremizi iptal ettiler. İstanbul İl Kongremizi aslında bu konularda yetkisiz bir mahkeme iptal etti. Delegeliklerini de iptal etti oranın. Ve karar ilgili bütün mahkemelerin de ilgi alanına girdi" diye konuştu.

"Başvuru yaptık"

"Ankara'da daha önce defalarca tedbir kararını reddeden mahkemeye, o karar da gitti. Haklı olarak mahkeme başkanı da o kararı talep etti. Ayın 15'inde duruşmamız var" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki tüm delegeler kendi imzalarıyla noterlere giderek, seçimin kendi iradesiyle, delegenin imza toplamasıyla yenilenmesini istiyorlar. Bu delegeler içinde İstanbul delegeleri yok. Bu delegelerin içinde geçen kurultayı kazandığımız için doğal delege olan ben, MYK üyesi arkadaşlarımız, Parti Meclisi arkadaşlarımız, Yüksek Disiplin Kurulumuz yok. Ve geriye kalan 1000'in biraz üzerindeki delegenin tamanının imzaları, Genel Merkez'e ulaştı. Dün itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu kararından sonra bir başvuru yaptık."

"Kayyum atansa 6 gün durur"

"Geçen seferki siyasi bir hamleydi" diyen Özel, "Bu tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir. Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla uyumlu" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:

"Ne sonuç doğuracak? 'İstanbul kongresi sonuca etki etti.' Onlar yok, doğal delegelikler yok. Geri kalan delegeler iradesini bir kez daha yenileyecek. Siyasi yönden böyle bir sonucu var. Hukuki yönden ise delegeler imza toplayıp yarıdan bir fazlasına ulaştığında Genel Başkan istemese de, Parti Meclisi istemese de olağanüstü kongre oluyor ya yol açık, geçmişte denemeleri oldu. Delegelerimiz o yolla, Genel Başkan'ın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldı. Ne zaman için? 21 Eylül tarihi için. 15'inde bir karar olup partinin Genel Başkanlığı'na hiç tahmin etmiyorum ama tut ki İstanbul'daki mahkemenin kararı gibi burada partinin Genel Başkanlığı'na bir kayyum atansa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı'nın durduramadığı bir süreçtir bu. Ve 6 gün sonra parti seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir. Gazete ilanı bugün yayınlandı. Bundan sonrada 21'inde hep birlikte toplanacağız ve kurultayımızı yapacağız."

İstanbul İl Kongresi açıklaması

"Bu arada İstanbul İl Kongresi için de, mahkemenin iptal etmediği bir önceki delegelerimizin neredeyse tamamına yakını İstanbul İl Kongresi'nin yenilenmesiyle ilgili iradelerini ortaya koydular" diyen Özel, "O toplantı da yapılacak. Dün YSK'nın verdiği doğru bir kararla CHP'nin ilçe kongreleri yapılacak, il kongreleri yapılacak. O tamamlandığında bütün bu tartışmaların geride ve konusuz kaldığı bir sürece ulaşılmış olacak." ifadelerini kullandı.