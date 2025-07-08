Özgür Özel'e yeni fezleke: TBMM Başkanlığına sunuldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni bir fezleke daha hazırlandı. Dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

TBMM Başkanlığı Anayasa ve Karma Komisyonu’na fezlekeleri iletiyor. Komisyon toplanması halinde fezlekeleri gündemine alabilir veya alt komisyon kurabilir. Alt Komisyon kurulması karar verilirse alt komisyon kararını Komisyona iletecek. Karma Komisyon dokunulmazlıklara ilişkin karar verebilir ve Genel Kurula gönderebilir.

Özgür Özel'in konuşmasına soruşturma başlatılmıştı

Geçen hafta da 18 Nisan 2025 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Danıştay önünde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma başlatılmıştı.

İşte komisyona sevk edilen milletvekilleri

Öte yandan; İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e ait dokunulmaz dosyaları da TBMM Başkanlığına sunuldu.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın."

Can Atalay fezlekesi de TBMM'de

CHP lideri Özel hakkında Yargıtay’ın milletvekilliği düşürülen Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin değerlendirmeleri kapsamında da dava açılmış ve Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 2 Temmuz’da TBMM Başkanlığı’na fezleke sunulmuştu. TBMM Başkanlığı da fezlekeyi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na göndermişti.