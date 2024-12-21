SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi’ne çığ düştü: Milli sporcu hayatını kaybetti (Video)

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.

Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada saat 10.00 sıralarında Palandöken'de Judo Genç Milli Takımının 15 kişilik sporcu ekibinin, başlarında da antrenörleriyle kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığını ancak o sırada çığ hadisesi meydana geldiğini söyledi.

Vali 'Hayatını kaybetti' dedi, Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı: 'Durumu ciddi'

Çiftçi, bir sporcunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu ancak Sağlık Bakanlığı çığ felaketinde hayatını kaybettiği açıklanan Darıca Fen Lisesi öğrencisi Emre Yazgan'ın yoğun bakımda tedavi altında olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan’ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.

Vali'den yeniden açıklama: Milli sporcu hayatını kaybetti

Vali Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı yeni açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.

Emre Yazgan'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileyen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Sporcuların antrenörlerini de ziyaret ettim. Kendisinden aldığım bilgiye göre sporcularımızın 4 gündür burada kampta olduklarını, bir haftada daha burada kamp yapacaklarını ifade ettiler. Eğer bu elim hadise olmasaydı önümüzdeki hafta sonuna kadar da burada kamplarına devam edeceklerdi. Ben rotayı ne şekilde belirlediklerini de kendilerine sordum. Kendileri bana, 'Biz 4-5 senedir zaten bu bölgeyi tanıyor biliyoruz. Önceki senelerde de bu bölgede kondisyon amaçlı yürüyüşlerimiz, kamplarımız oldu. Dolayısıyla bölgeyi de tanıdığımız ve bildiğimiz için herhangi bir yerden bilgi almaya da gerek duymadık.' şeklinde bilgi ifade ettiler."

"Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda"

Olaya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda. Onun dışında biz de idari yönden de bir soruşturma yürüteceğiz. Olayın hadisesinin olduğu yer kayak merkezine bir kilometre mesafede bir yerde, arkamızdaki alan Sultansekisi diye tabir ettiğimiz yer. Dolayısıyla şu anda kayak merkezimiz bu olaydan etkilenmiş durumda değil. Onun için zaten şu anda tüm pistlerimiz kayakseverler tarafından kullanılıyor. Onlar kayaklarını yapmaya devam ediyorlar. Kayak merkezimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil."

Emre Yazgan'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu olduğu öğrenildi. Çeşitli kilolarda mücadele eden Yazgan'ın birçok turnuvada madalyalar kazandığı, son olarak 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonu olduğu belirtildi.