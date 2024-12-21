SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi’ne çığ düştü: Yaralılar var (Video)

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.

Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada saat 10.00 sıralarında Palandöken'de Judo Genç Milli Takımının 15 kişilik sporcu ekibinin, başlarında da antrenörleriyle kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığını ancak o sırada çığ hadisesi meydana geldiğini söyledi.

Çiftçi, bir sporcunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu ancak çığ felaketinde hayatını kaybettiği açıklanan Darıca Fen Lisesi öğrencisi Emre Yazgan'ın yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan’ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.

Emre Yazgan'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu olduğu öğrenildi. Çeşitli kilolarda mücadele eden Yazgan'ın birçok turnuvada madalyalar kazandığı, son olarak 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonu olduğu belirtildi.

İkizi de tedavi altında

Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da milli sporcu olduğu, çığdan hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus Yazgan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.