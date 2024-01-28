Pegasus'un İstanbul-Riyad seferini yapan uçak Antalya'ya acil iniş yaptı

Pegasus’un, İstanbul Sabiha Gökçen-Riyad seferini gerçekleştiren TC-690 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağın seyri esnasında, iddialara göre ön kargo kısmından "Yardım edin" şeklinde sesler geldi. Pilotlar bunun üzerine acil olarak Antalya'ya inme kararı aldı.

Antalya kulenin pisti boşaltmasının ardından, Pegasus'a ait uçak özel bir bölüme götürülerek incelemeye alındı.

İnceleme sırasında polisler çevre güvenliği alırken, ambulanslar da hazır bekletildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından uçakta x-ray cihazıyla tarama yaptı ancak herhangi bir bulguya rastlamadı.

Herhangi bir olumsuzluğun tespit edilemediği uçak Riyad'a gitmek üzere tekrar havalandı.