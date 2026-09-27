Son dakika Pusula Portföy yöneticileri ile Mustafa Sandal'ın eşi dahil 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı
Fon skandalına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında Pusula Portföy yöneticileri ile şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon skandalına ilişkin soruşturma kapsamında; aralarında Pusula yöneticileri ile şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu.
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın soruşturmanın merkezindeki fonlardan 1 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği öne sürülmüştü.
Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre mal varlığına tedbir uygulanan 42 kişi şöyle:
Muhammed Yarız
Serdar Turhan
Abdullah Ercan
Melis Sandal
Emrullah Ercan
Ömer Bedir Çetinel
Mustafa Dedik
Hakan Yıldız
Erdin Özel
Enver Geçgel
İsmet Öğüt
Tarzan Tarık Sarvan
Tolga Aydın
Ezgi Kaya
Burhan Tunç Özkan
Mehmet Selçuk Aksoy
Turgay Ceylani
Rıza Kandemir
Cengiz Avcı
Furkan Talay
Metehan Ülgener
Ali Yıldız
Kâzım Kocapınar
Hakan Dıravacı
Şeyhmus Yeşilmen
Şadi Türk
Nihat Kırmızı
Mahmut Vural Erkoç
Ali Acar
Hale Elpe
Alim Bilen
Ayşe Gökdemir
Ercan Çömez
Çağlayan Yağcı
Feridun Geçgel
Mehmet Emre Çamlıbel
Caner Bingöl
Enes Can Demir
Türker Tekten
Salih Tuncer Mutlucan
Egemen Sönmez
Gül Ayşe Çolak