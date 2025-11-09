  1. Ekonomim
Q Yatırım Bankası yetkililerine yapılan operasyonda gözaltına alınan eski Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ali Ercan, Yasef Mitrani ise tutuklanma talebi ile sevk edildi.

Son dakika! Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' operasyonu: Mehmet Aydoğdu serbest bırakıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fonlarda manipülasyon yapıldığının farkında oldukları ve kayıtsız kalmayacakları açıklamasının ardından tefecilik iddiasıyla Borsa İstanbul'da yapılan operasyonla Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Q Yatırım Bankası eski genel müdürü Mehmet Aydoğdu gözaltına alınmıştı.  

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre Mehmet Aydoğdu serbest bırakılırken Ali Ercan, Yasef Mitrani ise tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. 

