Son dakika: Q Yatırım Bankası’na "tefecilik" soruşturması

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, sosyal medyada yaptığı paylaşımla borsadaki faaliyetlere yönelik önemli bir operasyon olduğunu duyurdu.

Güngör’ün belirttiğine göre, Borsa İstanbul’da da işlem gören şirketlerde sahipliği bulunan Ali Ercan, sahip olduğu bankanın genel müdürü ve Yasef Mitrani göz altına alınmıştı.

Güngör’ün paylaşımı şu şekilde oldu:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı güne bomba gibi başladı. Bahis operasyonunda 17 hakem ve 1 kulüp başkanı gözaltına alındı. Borsada da operasyon var. Yasef Mitrani ile Ali Ercan ve Q Yatırım Bankası genel müdürü gözaltına alındı.”

Borsa nedeniyle değil

Sonrasında yazar Güngör, operasyonun borsaya yönelik olmadığını belirterek şu şekilde açıklama yaptı:

“Operasyon Hasan Peker’in şikayeti üzerine yapılmış. Yasef Mitrani, Ali Ercan ve Mehmet Aydoğdu ‘tefecilik’ gerekçesiyle alınmış. Konu borsa manipülasyonu değil…”

Eski genel müdür

Güngör’ün bahsettiği banka genel müdürü mevcut genel müdür değil bankanın eski genel müdürü olan Mehmet Aydoğdu olurken, Ali Ercan da halka açık olan QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret (QUAGR) ve Bien Seramik’i (BIENY) şirketlerinin de sahibi konumunda bulunuyor. Bu şirketlerin hisseleri bugün gözaltı haberleriyle taban olurken, yine grup şirketlerinden halka açık işlem gören Gezinomi Seyahat de tabandan işlem görüyor.

Q Yatırım Holding bünyesinde, Q Yatırım Bankası dışında, QUA Granite, Q Finans Faktoring, Gezinomi Seyahat, Allbatross Yatırım ve Allbatross Portföy şirketleri bulunuyor.

Gelirlerin aklanması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası üzerinden “tefecilik” suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.

Banka yetkililerinin, TCMB faiz oranlarının çok üzerinde faizle borç para vererek haksız kazanç sağladığı belirlenirken, banka yetkilisi 3 isim gözaltına alınırken, arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlı yetki sınırlarının aşıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulandığı tespit edildi.

Bu yolla mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı, alınan beyanlar ve hazırlanan raporlarla belirlendi.