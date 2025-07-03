SON DAKİKA... Rize'ye giderken düşen jetin enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, yolcu yaralı

Eskişehir’den havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Bayburt- Rize sınırında düşmüş ve uçaktakilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etmişti. Uçağın enkazına ulaşıldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, düşen uçağın enkazına ulaşıldığını, pilotun hayatını kaybettiğini, beraberindeki kişinin ise yaşadığını söyledi.

Rize, Bayburt ve Erzurum sınırında düştüğü bildirilen özel jet uçağına yönelik arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Çifteköprü Köyü’ndeki kriz masasında arama çalışmalarını takip eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını dile getirdi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, uçakta yolcu olarak bulunan ve 112’yi arayarak ihbarda bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğunu, pilotun ise hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Rize Valisi Baydaş, "Dün akşam saatlerinde 18.00 sularında 112 ihbar hattına gelen ihbarla Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürüyoruz. Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar" ifadelerini kullandı.

Kadın yolcunun sağlık durumunun kötü olmadığını ancak pilotun hayatını kaybettiğini kaydeden Rize Valisi Baydaş, "Buradan gece o ekiplerimizi saat 00.00 civarlarında yola çıkarmıştık. 03.00 civarı arazideler. Hatta biz de ekiplerimizle arazide irtibatı kaybetme durumuna gelmiştik. Çok yoğun bir yağış var. Hatta zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Arkadaşlarımız 06.24 itibariyle ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar. Enkazın olduğu bölgedeler. Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi görmüş olduk. Sağlığı yerinde görünüyor. Onunla ilgili tedbirleri aldılar. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde" dedi.

Yaralı kadın helikopterle Erzurum'a getirildi

Uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya, askeri helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirildi.

Burada beraberindeki arama kurtarma ekipleri ve alanda bekleyen sağlık personelince helikopterden alınan Kaya, ambulansa nakledildi.

Yaralı Kaya, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının getirilişini İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı da takip etti.

Bakan Yerlikaya'dan düşen uçağa ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen uçağa ilişkin görüntü paylaştı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Elim uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci'ye Allah'tan rahmet, uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya'ya acil şifalar diliyorum. Kazanın meydana geldiği andan itibaren gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını koordine eden başta Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş olmak üzere Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Elldivan'a, kaza yerini bulan JAK ekiplerimize, arama kurtarma çalışmalarına katılan Rize, Bayburt ve Erzurum il AFAD, Jandarma, UMKE, 112 personelimize, AKUT, KDRK ve İDAK ekiplerine teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, uçağın düştüğü yere ve uçağa ilişkin görüntüler de yer aldı.

Ne olmuştu?

Sivrihisar'dan havalanıp Rize'ye giderken dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan uçağın içindeki iki kişiye ulaşma çalışmaları gece boyunca devam etmişti.