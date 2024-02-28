Son dakika... Rosatom, Türkiye'de ikinci nükleer güç santralini inşa edecek

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda konuşan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan (Recep Tayyip), yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi” ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi.

"Siyasi karar alındığını aktardı"

Rosatom Genel Müdürü, açıklamasının devamında, ”Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak” diye konuştu.