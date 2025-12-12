Son dakika! Rusya, Odessa'da demirli Türk yük gemisini vurdu (VİDEO)

Rusya'nın, Ukrayna’nın Odessa kentinde demirli bir Türk yük gemisini vurduğu bildirildi.

Türk şirket Cenk Ro-Ro'ya ait Panama bayraklı CENK T adlı yolcu ve yük gemisinin Odessa limanında demirliyken bir Rus füzesi tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre gemi, limanda bağlı durumdayken Iskander tipi bir füzeyle vuruldu. Gemi, Türkiye ile Ukrayna arasında düzenli seferler yaparak hem yolcu hem de yük taşımacılığı gerçekleştiriyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ilk raporlarda can kaybına ya da gemideki hasarın boyutuna ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Rusya'nın Odessa bölgesinde balistik füze ve İHA saldırıları düzenlediği, bölgede çok sayıda patlama yaşandığı bildirildi.