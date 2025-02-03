  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son dakika: Sabiha Gökçen’de uçuşlara yüzde 10 azaltma kararı alındı!
Takip Et

Son dakika: Sabiha Gökçen’de uçuşlara yüzde 10 azaltma kararı alındı!

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika: Sabiha Gökçen’de uçuşlara yüzde 10 azaltma kararı alındı!
Takip Et

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

AKOM, yoğun kar yağışı için gün verdi! Sıcaklık dibi görecekAKOM, yoğun kar yağışı için gün verdi! Sıcaklık dibi görecekGündem
Kutup girdabı geliyor: İstanbul'da kar alarmı! Sıcaklıklar 12 derece düşecek... Kaç gün sürecek?Kutup girdabı geliyor: İstanbul'da kar alarmı! Sıcaklıklar 12 derece düşecek... Kaç gün sürecek?Gündem
AFAD’tan deprem uyarısı! Prof. Dr. Akgün: 6 ve üzeri bir depremi Ege kıyısında hissetmemiz mümkünAFAD’tan deprem uyarısı! Prof. Dr. Akgün: 6 ve üzeri bir depremi Ege kıyısında hissetmemiz mümkünGündem
Gündem
Prof. Dr. Şengör'den 'deprem fırtınası' açıklaması: Orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
Prof. Dr. Şengör'den 'deprem fırtınası' açıklaması: Orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
Ege Denizi'nde 6 günde 570 deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 6 günde 570 deprem meydana geldi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı
Deprem fırtınasının ardından Bodrum’da tedirgin eden çekilme
Deprem fırtınasının ardından Bodrum’da tedirgin eden çekilme
Gökçeada-Kabatepe feribotlarına ‘fırtına’ engeli: Seferler iptal edildi
Gökçeada-Kabatepe feribotlarına ‘fırtına’ engeli: Seferler iptal edildi
Türkiye Taksiciler Odası Başkanı'ndan sert çıkış: O şizofren şahıs bir gün elimde kalacak
Türkiye Taksiciler Odası Başkanı: O şizofren şahıs bir gün elimde kalacak!