SON DAKİKA... Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkan adayı olduğunu açıkladı

Merve YİĞİTCAN

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor kulübü başkanlığı için tek şartla aday olabileceği yönünde açıklama yapan Saran Holding Başkanı Sadettin Saran, söz konusu açıklamaları doğrultusunda ilk adımı attı.

Ünlü iş insanı Saran, 700 bini aşkın üyesi ile Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası’nda 30 Nolu Bilgi, İletişim ve Medya Meslek Komitesi’ndeki başkanlık görevinden istifa etti.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyorum

Saattin Saran, İTO’nun mart ayı meclis toplantısında son kez meclis üyelerine seslendiği konuşmasında, “İTO’nun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Görevde kaldığım kısa süre içinde İTO’da çok kıymetli insanlar tanıdım. Geldiğimiz bu noktada Fenerbahçe başkan adaylığı çalışmalarım için meclis üyeliğinden üzülerek ayrılmak zorundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Ekibim ile birlikte Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk sporu ve sporcusunun başarısı için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İşte Saran'ın İTO Meclisi'nde yaptığı adaylık açıklaması:

İlk fırsatta talip olacağım demişti

Saran, 2016 yılında gerçekleştirdiği bir konuşmasında "Hep söylüyorum; bir sıkıntı olmazsa, ölmezsek, batmazsak..." ifadeleri ile Fenerbahçe başkanlığına ilk fırsatta talip olacağını söylemişti. Saran, UÜ İşletme Topluluğunca düzenlenen 11. Ulusal Profesyoneller ve Başarılı Yöneticilerle Sektörler Kongresi'nde gerçekleştirdiği bu açıklamalarda aynı zamanda "Fenerbahçe başkanı olursam gelmiş geçmiş en iyi başkan olurum diye düşünüyorum" ifadelerini de kullanmıştı.

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