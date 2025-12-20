Son dakika! Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa geliriz

Eyüpspor maçı sonrasında kısa bir açıklama yapan Sadettin Saran "Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa geliriz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran açıklamasında, "En iyi insan mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa nerede olursak olalım gelirim. Şampiyon olana kadar durmadan çalışacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz. İyi ki bu büyük camianın bir parçasıyım. Çok güzel ekip ve takımımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.