  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son dakika... Sahte vatandaşlık soruşturmasında 49 kişi tutuklandı
Takip Et

Son dakika... Sahte vatandaşlık soruşturmasında 49 kişi tutuklandı

Son dakika... İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması başlatılmış, 113 şüpheli gözaltına alınmıştı. 113 şüpheliden 49’u tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika... Sahte vatandaşlık soruşturmasında 49 kişi tutuklandı
Takip Et

Son dakika... İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 113 şüpheli adliyeye sevk edildi.

49 şüpheli tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 113 şüpheliden 49’u tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yabancılara sahte vatandaşlık sağlamışlardı

İstanbul'da "yabancılara sahte yoldan vatandaşlık yolu" açtıkları iddiasıyla önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 113 şüpheli soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 49'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yeni bilirkişi raporu: 6 kişi daha sorumlu tutulduFerdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yeni bilirkişi raporu: 6 kişi daha sorumlu tutulduGündem
Son dakika... Borsada ikinci dalga operasyon: 11 şüpheli gözaltındaSon dakika... Borsada ikinci dalga operasyon: 11 şüpheli gözaltındaGündem
Son dakika... Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınızSon dakika... Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınızDünya
Gündem
Zile basıp kaçtı, bedeli ağır oldu! Yargıtay son noktayı koydu
Zile basıp kaçtı, bedeli ağır oldu! Yargıtay son noktayı koydu
İstanbul'da bazı vapur seferlerine Preveze Deniz Zaferi düzenlemesi: İkinci bir duyuruya kadar yapılmayacak
İstanbul'da bazı vapur seferlerine Preveze Deniz Zaferi düzenlemesi
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yeni bilirkişi raporu: 6 kişi daha sorumlu tutuldu
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yeni bilirkişi raporu: 6 kişi daha sorumlu tutuldu
Özgür Özel: Demokrasimize ve partimize karşı sivil darbe teşebbüsüne karşı mücadale ediyoruz
Özgür Özel: Partimize karşı sivil darbe teşebbüsüne karşı mücadale ediyoruz
Son dakika... Borsada ikinci dalga operasyon: 11 şüpheli gözaltında
Borsada ikinci dalga operasyon
Bakan Yerlikaya açıkladı: 18 terörist teslim oldu, 144 mağara ve sığınak imha edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 18 terörist teslim oldu, 144 mağara ve sığınak imha edildi