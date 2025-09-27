Son dakika... Sahte vatandaşlık soruşturmasında 49 kişi tutuklandı
Son dakika... İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması başlatılmış, 113 şüpheli gözaltına alınmıştı. 113 şüpheliden 49’u tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 113 şüpheliden 49’u tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yabancılara sahte vatandaşlık sağlamışlardı
İstanbul'da "yabancılara sahte yoldan vatandaşlık yolu" açtıkları iddiasıyla önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 113 şüpheli soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 49'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.