Sakarya’da korkunç kaza: 2 jandarma personeli şehit oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sivil jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 jandarma personeli şehit oldu.

Feci kaza, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Ada Caddesi'nde bulunan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun üzerinden geçen Vakıf Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Jandarma aracındaki 2 personel şehit oldu

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar hurdaya dönerken, sivil jandarma aracındaki 2 personel olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan taziye mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli için taziye mesajı yayımladı.

Kazanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Akyazı ilçemiz Kuzey Marmara Otoyolu mevkiinde yaşanan kazada şehit olan 2 jandarma personelimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.