Son dakika! Sakarya'da makarna fabrikasında patlama
Son dakika gelişmesi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 20 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Patlama kameralara böyle yansıdı
Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
AA'nın haberine patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.
Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.