  3. Son dakika... Sallanmaya devam ediyor: Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
Balıkesir'in Sındırga ilçesinde saat 11:08'de 3.9 ve saat 11:46'da 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:08'demerkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bir deprem daha oldu

Balıkesir'de  saat 11.46'da merkez üssü yine Sındırgı olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sarsıntının 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

