Son dakika... Sallanmaya devam ediyor: Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
Balıkesir'in Sındırga ilçesinde saat 11:08'de 3.9 ve saat 11:46'da 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:08'demerkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-15
Saat:11:08:27 TSİ
Enlem:39.15972 N
Boylam:28.32444 E
Derinlik:14.74 km
Detay:https://t.co/vHuvyj5Kfh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bir deprem daha oldu
Balıkesir'de saat 11.46'da merkez üssü yine Sındırgı olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Sarsıntının 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-15
Saat:11:46:18 TSİ
Enlem:39.14944 N
Boylam:28.32028 E
Derinlik:12.11 km
Detay:https://t.co/sc52R5ynCd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi