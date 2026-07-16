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Sanatçı Levent Üzümcü gözaltına alındı

Tiyatrocu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Sanatçı Levent Üzümcü gözaltına alındı
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Başsavcılık, Üzümcü hakkında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Sanatçı Levent Üzümcü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. 

Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.