Son dakika: Şangay açıklarında gemi çatışma sonucu battı... Türk denizciler kurtarıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Şangay açıklarında içindeki 16 Türk mürettebatının bulunduğu iki geminin çarpıştığını duyurdu. Can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığın öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada “Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir. Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun” denildi.

Denizcilikte çatışma nedir?

İki teknenin birbirlerine çarpması, vurması ve istemeden yaslaması haline denir. Çatışma seyirde, demirde, rıhtımda, aborda vaziyette olabilir.