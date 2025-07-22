SON DAKİKA: Sarıyer Baltalimanı Hastanesi'nde yangın!
Son dakika: İstanbul Sarıyer'de bulunan Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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Son dakika: İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.
Yangının çıkış nedeni ve olası hasar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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