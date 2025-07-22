  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA: Sarıyer Baltalimanı Hastanesi'nde yangın!
Takip Et

SON DAKİKA: Sarıyer Baltalimanı Hastanesi'nde yangın!

Son dakika: İstanbul Sarıyer'de bulunan Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA: Sarıyer Baltalimanı Hastanesi'nde yangın!
Takip Et

Son dakika: İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangının çıkış nedeni ve olası hasar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yunanistan aşırı sıcak nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirdiYunanistan aşırı sıcak nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirdiDünya
İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiİstanbul Başakşehir'de korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiGündem
Gündem
AK Partili vekilin pazar fiyatları tepkisi: Biz de "ya bu ne?" diyoruz
AK Partili vekilin pazar fiyatları tepkisi: Biz de "ya bu ne?" diyoruz
MİT Başkanı ile görüşen Müsavat Dervişoğlu: PKK'nın ideallerinin anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü
RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez
RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor
Ozan Güven'in hapis cezası aldığı darp davasında gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in hapis cezası aldığı darp davasında gerekçeli karar açıklandı
İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi