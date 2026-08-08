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Son dakika Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Cansever ismi ile tanınan şarkıcı Dzansever Dalipova lösemiye yenik düşerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Son dakika Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
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Bir süredir lösemi ile mücadele eden usta isim Cansever tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Canseverin Almanya'da Mart 2026'da ilik nakli olduğu biliniyordu. Sanatçının vefatı müzik dünyasını ve hayranlarını hüzne boğdu.

Kuzey Makedonya asıllı Türk söz yazarı ve arabesk-fantezi müzik sanatçısı Dzansever Dalipova, Cansever ismi ile ünleşmişti. 

Yürek yakan paylaşım

Yoğun bakıma alınmadan önce hastaneden hayranlarına seslenen Cansever şu cümleleri paylaşmıştı: "Canlar, merak etmeyin. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Çok yazan ve arayan var. Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum..."

Son dakika Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti - Resim : 1

Cansever kimdir?

Cansever, gerçek adıyla Dzansever Dalipova, kendine özgü güçlü sesi ve yorumuyla tanınan Kuzey Makedonya asıllı Türk arabesk, fantezi ve Roman müziği sanatçısı ve söz yazarıdır.

"Kara Çadır", "Kime Bu İnat" ve "Yollar Hasta Ben Yorgunum" gibi unutulmaz şarkıları ile geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

Cansever, Almanya'da bir süredir mücadele ettiği lösemi hastalığı ve buna bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle 8 Ağustos 2026 tarihinde 59 yaşında hayatını kaybetti.

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