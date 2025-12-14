Son dakika! Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde vefat etti.
Gülşah Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilmiş, Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olmuştu.
Geçtiğimiz Haziran'da da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
Gülşah Durbay 2024 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmişti. Durbay'a aynı yıl Eylül ayında kolon kanseri teşhisi kondu. Kemoterapi tedavisi gören Durbay, 1 Aralık 2025 tarihinde kan değerleri ve beslenme durumunda bozulma görülmesi üzerine Manisa Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.
Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşmenin ardından 2 Aralık’ta Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan Durbay, 5 Aralık’ta İzmir Şehir Hastanesi’nde operasyon geçirdi. Ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne nakledildi.
Durumu 12 Aralık’ta ağırlaşan Durbay, entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştı.