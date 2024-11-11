  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e yasa dışı bahis soruşturması: Erbil gözaltında
Takip Et

SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e yasa dışı bahis soruşturması: Erbil gözaltında

Son dakika haberi... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e yasa dışı bahis soruşturması: Erbil gözaltında
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltında

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA... Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında kararSON DAKİKA... Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında kararSpor

 

Gündem
Kandilli duyurdu! Çorum'da peş peşe deprem
Kandilli duyurdu! Çorum'da peş peşe deprem
Mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan Şirin'in soruşturmasında korkunç detay! Cinsel istismar bulgularına rastlandı
Mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan Şirin'in soruşturmasında korkunç detay!
61 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası ertelendi
61 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası ertelendi
DMM, Dolmabahçe Sarayı ile ilgili iddiaları yalanladı
DMM, Dolmabahçe Sarayı ile ilgili iddiaları yalanladı
İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı düşünüyor mu? Dervişoğlu açıkladı
İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı düşünüyor mu? Dervişoğlu açıkladı
CHP'li 81 il başkanından ortak bildiri: Erken seçim çağrısı, Özgür Özel'e destek mesajı
CHP'li 81 il başkanından ortak bildiri: Erken seçim çağrısı, Özgür Özel'e destek mesajı