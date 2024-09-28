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SON DAKİKA: Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda aranan 4 kişiden 2'si yakalandı. Flaş gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır.

Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

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