SON DAKİKA: Sıcak gidiyor, yağış geliyor! AKOM'dan İstanbul için saatli yağış uyarısı

AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul için bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada İstanbul’u yaklaşık iki haftadır etkisi altına alan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltacağının tahmin edildiği aktarıldı.