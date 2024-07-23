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SON DAKİKA: Sıcak gidiyor, yağış geliyor! AKOM'dan İstanbul için saatli yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren yer yer gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Haber Merkezi
İHA
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SON DAKİKA: Sıcak gidiyor, yağış geliyor! AKOM'dan İstanbul için saatli yağış uyarısı
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AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul için bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada İstanbul’u yaklaşık iki haftadır etkisi altına alan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltacağının tahmin edildiği aktarıldı.