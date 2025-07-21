Son dakika: Şile Belediye Başkanvekili belli oldu! Ayakkabılar havada uçuşmuştu

Son dakika: Özgür Kabadayı'nın "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak Şile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Şile Belediyesi Başkanvekili seçildi.

Mecliste CHP’nin 8, AKP'nin 4, MHP’nin 1, bağımsız üyelerin ise 2 sandalyesi bulunuyor. Belediye Kanunu’na göre başkanvekili seçimi, meclis üyelerinin salt çoğunluğuyla yapıldı.

CHP’nin adayı Sacit Terzi seçildi

Seçimde CHP Grubu Sacit Elçi’yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasının ardından yerine CHP’nin adayı Sacit Terzi seçildi.

Yapılan oylamada birinci turda 1 geçersiz oya karşılık Kaya Kocaman 7, Sacit Terzi 7 oy aldı.

Başkan Vekili seçiminde ilk turda oylardaki eşitlik nedeniyle ikinci tura geçildi.

İkinci turda, 1 boş oya karşılık Kocaman ile Terzi yedişer oy aldı.

Üçüncü turda ise Kaya Kocaman 7, Sacit Terzi ise 8 oy aldı.

CHP Grubu oylamayı kazandıklarını iddia ederken AK Parti ise salt çoğunluğun sağlanmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti.

Toplantıdaki yapılan görüşmelerin ardından üçüncü tur oylamada üye tam sayısında salt çoğunluk sağlanmadığı için dördüncü tura geçilmesine karar verildi.

Dördüncü turda ise Kaya Kocaman 7, Sacit Terzi 8 oy aldı.

Böylece Şile Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Sacit Terzi seçildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sacit Terzi'nin görevine başlayacağını kaydetti.

Ayakkabılar havada uçuşmuştu

Şile Belediye Başkanvekili seçimi sırasında gerginlik yaşandı. Oylamada bir kişi ayakkabısını fırlatmaya çalıştı. Ancak bu girişim, salonda bulunan başka bir kişi tarafından engellendi. O anlar böyle kayda geçti

Özgür kabadayı neden tutuklandı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Temmuz’da Şile Belediyesi’ne operasyon düzenlendi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Özgür Kabadayı ile 4 belediye yöneticisi kendilerine yöneltilen suçlamalar gerekçe gösterilerek tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Kabadayı görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.